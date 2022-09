Malgré les turbulences financières, Liz Truss assume ses "décisions controversées et difficiles"

La Première ministre britannique Liz Truss a défendu jeudi les baisses d'impôts massives "controversées et difficiles" prises par son gouvernement pour soutenir l'économie qui ont placé le Royaume-Uni au bord de la crise financière.

"Nous devions mener une action décisive pour aider les gens pour cet hiver et le suivant. (...) Cela veut dire prendre des décisions difficiles et controversées, mais je suis prête à le faire en tant que Première ministre", a déclaré Liz Truss sur la BBC pour sa première interview depuis la présentation vendredi de mesures de soutien à l'économie et des baisses d'impôts très coûteuses.