Mali: les 46 militaires ivoiriens détenus depuis juillet condamnés à 20 ans de prison

Les 46 militaires ivoiriens soupçonnés d'être des "mercenaires" et détenus au Mali depuis juillet, ont été condamnés vendredi à vingt ans de réclusion criminelle pour "attentat et complot contre le gouvernement" et "atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat", a indiqué le procureur général Ladji Sara dans un communiqué.

Les trois femmes soldates ivoiriennes libérées début septembre par Bamako ont quant à elles été condamnées à la peine de mort par contumace à la suite du procès qui s'est tenu jeudi et vendredi à Bamako, avant l'expiration de l'ultimatum fixé au 1er janvier par les chefs d'Etat ouest-africains à la junte malienne pour libérer les 46 militaires toujours incarcérés.