Manifestations dans la plus grande usine d'iPhone de Chine

De grandes manifestations ont éclaté mercredi dans la plus grande usine de fabrication d'iPhone de Chine, propriété du sous-traitant taïwanais Foxconn, selon des vidéos et photos diffusées sur les réseaux sociaux Weibo et Twitter.

Les images montrent notamment une foule de travailleurs défilant dans une rue, certains faisant face à une rangée de personnes en combinaisons blanches de protection intégrale et à la police anti-émeute. L'usine se trouve à Zhengzhou, dans la province du Henan (centre).