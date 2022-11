Maroc: un avocat et ex-ministre Mohamed Ziane arrêté et incarcéré (parquet)

L'opposant marocain Mohamed Ziane, ex-bâtonnier de Rabat et ministre des Droits de l'Homme entre 1995 et 1996, a été arrêté et incarcéré lundi soir après avoir été condamné en appel à trois ans de prison ferme, a-t-on appris de source judiciaire et auprès de son fils.

Dans un communiqué, le parquet a indiqué que "les services de la police judiciaire compétente, et sur instruction du ministère public, ont arrêté l'intéressé et l'ont incarcéré en exécution des dispositions de la décision d'appel".

Selon son fils, Mohamed Ziane, âgé de 79 ans, a été transféré à la prison d’El Arjat, près de Rabat.