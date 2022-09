Menaces de Poutine: l'Occident doit "redoubler d'efforts pour soutenir l'Ukraine" (Kiev)

L'Occident doit "redoubler d'efforts pour soutenir l'Ukraine" face à la menace d'utilisation de l'arme nucléaire proférée par le président russe Vladimir Poutine, a exhorté mercredi le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kouleba.

"La seule réponse appropriée aux menaces belliqueuses de Poutine est de redoubler d'efforts pour soutenir l'Ukraine", a indiqué M. Kouleba sur Twitter, appelant à "plus de sanctions contre la Russie" et "plus d'armes pour l'Ukraine".