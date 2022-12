Mitaines et capes chauffantes: des chercheurs belges explorent la vie à 15°C

"On est six dans la famille, on a une maison de 200 mètres carrés et, en ce moment, on met le thermostat central à 15°C maximum".Dans le salon de Geoffrey Van Moeseke, à Louvain-la-Neuve, dans le centre de la Belgique, le thermomètre affiche 14,5°C. A l'extérieur, les températures sont né