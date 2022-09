La Maison Blanche a fait part de "ses pensées" pour la famille de la reine Elizabeth II, morte jeudi à 96 ans, ainsi que pour le "peuple du Royaume-Uni", a déclaré la porte-parole Karine Jean-Pierre.

"Nos cœurs et nos pensées vont à la famille de la reine (et) et au peuple du Royaume-Uni", a dit la porte-parole du président Joe Biden devant la presse.