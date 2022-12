Mort de Benoît XVI: le chef de l'ONU salue son "engagement pour la non-violence et la paix"

Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres a salué la mémoire du pape émérite Benoît XVI, décédé samedi à 95 ans, en louant dans un communiqué son "engagement tenace pour la non-violence et la paix".

"Ses puissants appels à la solidarité avec les populations marginalisées partout et ses exhortations à rétrécir l'écart croissant entre riches et pauvres sont plus pertinents que jamais", a souligné le chef de l'ONU.