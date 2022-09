Moscou affirme que les régions ukrainiennes occupées ont fait un "choix libre en faveur de la Russie"

La diplomatie russe a affirmé mercredi que les quatre régions ukrainiennes sous contrôle de Moscou avaient fait "un choix libre en faveur de la Russie" en votant en faveur de leur annexion lors de "référendums" dénoncés par Kiev et ses alliés occidentaux.

"Les résultats de ce plébiscite parlent d'eux-mêmes: les habitants du Donbass, de Kherson et de Zaporijjia ne veulent pas retourner à leur vie d'avant et ont fait un choix conscient et libre en faveur de la Russie", a affirmé le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.