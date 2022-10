Nobel de la paix: Alfred Nobel "se retourne dans sa tombe" (diplomatie bélarusse)

Le Bélarus a dénoncé vendredi la remise du prix Nobel de la paix au défenseur bélarusse des droits de l'Homme incarcéré Ales Beliatski, co-lauréat avec une organisation réprimée en Russie, Mémorial, et une ONG ukrainienne.

"Ces dernières années, les décisions --et on parle du prix de la paix -- sont tellement politisées qu'Alfred Nobel (fondateur des prix éponymes, ndlr), n'en peut plus de se retourner dans sa tombe", a réagi sur Twitter le porte-parole de la diplomatie bélarusse, Anatoli Glaz.