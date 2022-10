Nobel de la Paix: le chef de l'ONU salue la société civile, "oxygène de la démocratie"

Le secrétaire général de l'ONU a salué vendredi l'attribution du prix Nobel de la paix à un trio de représentants de la société civile en Ukraine, en Russie et au Bélarus, qui "met en lumière le pouvoir de la société civile pour faire avancer la paix".

"Les groupes de la société civile sont l'oxygène de la démocratie, des catalyseurs de la paix, du progrès social et de la croissance économique", a déclaré Antonio Guterres dans un communiqué, soulignant que l'espace de ces groupes "se rétrécit à travers le monde" alors que les défenseurs des droits humains, militants environnementaux et journalistes sont victimes d'"arrestations arbitraires, de dures peines de prison, de campagne de dénigrement, d'amendes paralysant leur action et d'attaques violentes".