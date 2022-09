Nucléaire: l'Iran juge "non constructive" la déclaration européenne

L'Iran jugé samedi "non constructive" la déclaration de Londres, Paris et Berlin qui ont exprimé leurs "doutes" quant à l'engagement de Téhéran à parvenir à un "résultat positif" dans les négociations pour sauver l'accord de 2015 sur le nucléaire.

"Il est surprenant et regrettable que, alors que des contacts diplomatiques et des échanges de messages se poursuivent entre les parties en négociation", les trois pays européens publient une déclaration aussi "non constructive", a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Nasser Kanani.