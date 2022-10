Au moins onze personnes ont été tuées, et six autres sont dans un état critique, dans l'incendie d'une école pour aveugles à Luga, un village situé à environ 45 kilomètres à l'est de la capitale Kampala, a annoncé mardi la police.

La cause de l'incendie, qui s'est déclenché vers 01H00 du matin mardi (22H00 GMT lundi) est "actuellement inconnue mais pour l'instant onze décès (...) ont été confirmés, tandis que six personnes sont dans des conditions critiques et admises à l'hôpital Herona de Kisoga", la grande ville voisine, selon le communiqué de la police.