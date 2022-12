Ouverture à Montréal de la COP15, sommet de l'ONU crucial pour la biodiversité

La conférence de l'ONU sur la biodiversité, qui doit sceller un accord mondial crucial pour sauver les espèces et les milieux naturels d'une destruction irréversible, s'est ouverte mercredi à Montréal.

Après trois années de négociations peu fructueuses, les délégués de plus de 190 pays ont jusqu'au 19 décembre pour adopter un "cadre mondial décennal" assez ambitieux pour mettre un terme d'ici 2030 à la destruction de la nature et de ses ressources, indispensable à la survie de l'humanité et à la lutte contre le réchauffement climatique.