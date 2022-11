Ouverture en Egypte de la Conférence mondiale sur le climat COP27

La conférence mondiale de l'ONU sur le climat COP27, qui doit tenter de redonner un nouveau souffle à la lutte contre le réchauffement climatique, s'est ouverte dimanche à Charm el-Cheikh en Egypte.

Les représentants de près de 200 pays sont rassemblés alors que les impacts du réchauffement -inondations, sécheresses, incendies- frappent de plus en plus mais que le monde est politiquement divisé et préoccupé par d'autres urgences, guerre en Ukraine, crises énergétique et alimentaire.