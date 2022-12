Plan climat américain: le ministre français des Finances appelle l'Europe à "balayer" devant sa "propre porte"

Le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, a estimé vendredi, dans un entretien à l'AFP, qu'"il faut que nous (les Etats européens, NDLR) soyons capables de balayer devant notre propre porte" avant de s'inquiéter des effets du grand plan climat américain sur l'industrie européenne.

"L'Europe a-t-elle changé d'approche sur la réindustrialisation et l'indépendance stratégique européenne? Oui. [...] Pour autant va-t-on suffisamment loin et vite? Non. L'IRA (le plan climat américain, NDLR) doit nous conduire à un sursaut industriel", a estimé M. Le Maire, présent à Washington dans le cadre du voyage d'Etat du président français Emmanuel Macron.