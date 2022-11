"Plus de 6 millions" de foyers affectés par des coupures d'électricité en Ukraine (Zelensky)

Plus de six millions de foyers en Ukraine étaient affectés par des coupures d’électricité en Ukraine vendredi, deux jours après des frappes massives russes contre ce pays, a indiqué le président Volodymyr Zelensky.

"Ce soir, des coupures se poursuivent dans la plupart des régions et à Kiev. Plus de six millions de foyers au total", a déclaré M. Zelensky dans son adresse quotidienne.