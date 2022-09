Poutine appelle l'Ukraine à "cesser immédiatement les hostilités"

Le président russe Vladimir Poutine a appelé vendredi l'Ukraine à "cesser immédiatement les hostilités" et à négocier, alors qu'il s'apprêtait à annexer quatre de ses régions, après des "référendums" dénoncés par Kiev et les Occidentaux.

"Nous appelons le régime de Kiev à cesser immédiatement les tirs, toutes les hostilités et à revenir à la table des négociations", a déclaré M. Poutine lors d'un discours au Kremlin devant le gouvernement, les députés et sénateurs, et d'autres représentants de l'Etat russe.