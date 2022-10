Poutine félicite Xi pour son 3e mandat, espère renforcer la coopération avec Pékin (Kremlin)

Le président russe Vladimir Poutine a adressé dimanche ses "félicitations les plus chaleureuses" à son homologue chinois Xi Jinping à l'occasion de sa réélection à la tête du Parti communiste chinois, pour un troisième mandat historique.

"Je serai ravi de poursuivre notre dialogue constructif et notre travail commun étroit visant à renforcer les relations de partenariat global et de coopération stratégique entre nos Etats", a souligné le président russe, cité dans un communiqué du Kremlin, en souhaitant au dirigeant chinois de "nouveaux succès (…), une santé robuste et la prospérité".