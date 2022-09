"Progrès clairs et réels" de l'armée Ukrainienne face aux forces russes (Blinken)

Le chef de la diplomatie a salué jeudi depuis Kiev les "progrès clairs et réels" de la contre-offensive de l'armée ukrainienne visant des territoires contrôlés par les forces russes.

"C'est très tôt encore, mais on voit des progrès clairs et réels sur le terrain, notamment dans la zone autour de Kherson (sud) mais aussi des développements intéressants à l'est dans le Donbass ", a dit Antony Blinken, venu à Kiev jeudi en annonçant une nouvelle aide militaire américaine à l'Ukraine.