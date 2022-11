Quatre soldats syriens tués par des frappes israéliennes (media d'Etat)

Quatre soldats syriens ont été tués par des frappes israéliennes menées samedi matin dans le centre de la Syrie, a annoncé une source militaire citée par l'agence officielle Sana.

"Vers 06H30 (03H30 GMT), l'ennemi israélien a mené une attaque aérienne" dans le centre et sur la côte de la Syrie, tuant quatre soldats et en blessant un, et faisant des dégâts matériels, a indiqué cette source.