RDC: face aux rebelles du M23, l'ONU "élève le niveau d'alerte de ses troupes"

La Mission des Nations unies en RDC (Monusco) a annoncé samedi avoir "élevé le niveau d'alerte de ses troupes" pour soutenir l'armée congolaise face au mouvement rebelle M23 qui, selon des sources concordantes, poursuit son offensive dans l'est du pays.

"La Monusco condamne fermement les actions hostiles du M23 et leurs répercussions graves sur les populations civiles et l’appelle à cesser immédiatement toute belligérance", a tweeté la force onusienne, précisant fournir à l'armée "un appui aérien, du renseignement et de l’équipement".