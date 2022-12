RDC: reprise de combats entre l'armée et les rebelles du M23

Des combats à l'arme lourde ont repris jeudi dans l'est de la RDC entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise, après cinq jours d'une trêve consécutive aux décisions du sommet de Luanda du 23 novembre, a-t-on appris de sources sécuritaires et rebelles.

Ce sommet avait décidé un cessez-le-feu à partir du vendredi 25 à 18H00 (16H00 GMT), suivi deux jours plus tard du retrait du M23 des zones conquises depuis plusieurs mois dans la province du Nord-Kivu. Ce retrait n'a pas eu lieu.