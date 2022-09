Répression de l'opposition au Venezuela: des experts de l'ONU dénoncent des crimes contre l'humanité

Les services de renseignement du Venezuela commettent des crimes contre l'humanité pour réprimer l'opposition sur les ordres venus du sommet du régime, affirme mardi un rapport compilé par des experts de l'ONU.

"Nos enquêtes et analyses montrent que l'Etat vénézuélien s'appuie sur les services de renseignement et ses agents pour réprimer la dissidence dans le pays. Ce faisant, des crimes graves et des violations des droits humains sont commis, notamment des actes de torture et des violences sexuelles", dénonce Marta Valinas, présidente de la mission d'enquête indépendante de l'ONU sur le Venezuela.