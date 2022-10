Royaume-Uni: la ministre de l'Intérieur de Liz Truss quitte le gouvernement (médias)

La ministre britannique de l'Intérieur, Suella Braverman, a quitté le gouvernement de Liz Truss, ont rapporté mercredi les médias britanniques, en pleine crise de confiance pour la nouvelle dirigeante britannique.

Les raisons exactes et les conditions de son départ n'étaient pas encore connues. L'information, d'abord révélée par le quotidien de gauche The Guardian, n'a pas été démentie par Downing Street et confirmée à l'agence britannique PA et la BBC.