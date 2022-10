Royaume-Uni: Rishi Sunak promet "stabilité et unité" face aux "profondes difficultés économiques"

Le nouveau Premier ministre britannique Rishi Sunak a promis lundi d'apporter "stabilité et unité" face aux "profondes difficultés économiques" que connaît le Royaume-Uni.

"Nous avons besoin de stabilité et d'unité, et rassembler le parti et le pays sera ma priorité absolue", a-t-il déclaré lors de sa première prise de parole depuis sa victoire. "C'est le plus grand privilège de ma vie de servir le parti que j'aime et donner à mon tour au pays auquel je dois tant", a-t-il souligné.