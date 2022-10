Royaume-Uni : Scholz se réjouit de coopérer "en amis proches" avec Rishi Sunak

Le chancelier allemand Olaf Scholz a félicité mardi le nouveau premier ministre britannique Rishi Sunak, avec lequel il se réjouit de coopérer "en amis proches", selon un message publié sur Twitter.

"Félicitations Rishi Sunak! Je me réjouis à la perspective de poursuivre notre coopération et notre partenariat au sein de l'Otan et du G7 en tant qu’amis proches", a écrit le dirigeant allemand.