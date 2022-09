Santé, éducation, niveau de vie: avec le Covid, le monde est revenu 5 ans en arrière (ONU)

Espérance de vie, éducation, niveau de vie: avec le Covid-19, le monde est revenu cinq ans en arrière en matière de développement, alerte un rapport de l'ONU publié jeudi, qui craint que la guerre en Ukraine n'aggrave encore la situation.

Pour la première fois depuis sa création il y a plus de 30 ans, l'Indice de développement humain, qui prend en compte l'espérance de vie, l'éducation et le niveau de vie, a reculé deux années de suite, en 2020 et en 2021, revenant à son niveau de 2016, et ce "recul immense" concerne plus de 90% des pays de la planète, selon le Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD).