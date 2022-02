Si la Russie attaque l'Ukraine, les sanctions "sont prêtes", prévient Biden

Les sanctions occidentales contre la Russie en cas d'invasion de l'Ukraine "sont prêtes", a prévenu mardi Joe Biden.

Ces mesures "puissantes" mettront notamment "la pression sur leurs institutions financières les plus grandes et importantes et sur des industries-clés", a ajouté le président des Etats-Unis, réaffirmant aussi que le gazoduc controversé Nord Stream 2 entre la Russie et l'Allemagne n'entrerait jamais en activité en cas d'attaque russe.

Il s'est aussi dit "prêt à répondre" à toute "attaque asymétrique" contre les Etats-Unis ou leurs alliés de l'Otan, ce qui peut notamment inclure des cyberattaques.