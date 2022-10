Somalie: 9 morts, 47 blessés dans l'attaque islamiste sur un hôtel dans le sud du pays

Neuf personnes ont été tuées et 47 blessées dimanche dans une attaque menée par des islamistes radicaux shebab dans un hôtel de Kismayo, grande ville du sud de la Somalie, a annoncé le ministre de la Sécurité de l'Etat du Jubaland.

"Neuf personnes ont été tuées et 47 autres blessées dans l'attaque, parmi lesquelles des élèves qui quittaient une école voisine au moment de l'attaque", a déclaré à la presse Yusuf Hussein Osman à l'issue de l'assaut, qui a duré plus de six heures.