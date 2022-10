Soudan: 150 morts en deux jours de combats entre tribus rivales (hôpital)

Au moins 150 personnes dont des femmes et des enfants ont été tuées ces dernières 48 heures dans des affrontements entre tribus rivales dans l'Etat du Nil Bleu dans le sud du Soudan, a indiqué jeudi à l'AFP le directeur d'un hôpital.

"En tout, 150 personnes dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, ont été tuées et 86 blessées mercredi et jeudi", a affirmé Abbas Moussa, directeur de l'hôpital du village de Wad al-Mahi où ont eu lieu ces violences. La plupart des blessures sont des brûlures, selon lui. Les heurts tribaux sont régulièrement émaillés d'incendies de maisons et de magasins.