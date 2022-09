Sri Lanka: l’activité économique recule de 8,4% au 2T sur un an (données officielles)

L'activité économique du Sri Lanka, frappée par une crise historique, s'est contractée de 8,4 % au deuxième trimestre 2022 sur un an, selon des données officielles publiées jeudi.

Le département du recensement et des statistiques a précisé que la production industrielle avait baissé de 10%, l'agriculture reculé de 8,4% et les services de 2,2%, tandis que le pays est confronté à de longues et fréquentes coupures d'électricité et au rationnement de carburant.