Subventions américaines: Macron demande à l'UE d'aller "plus vite" dans sa réponse

Le président français Emmanuel Macron a appelé jeudi l'UE à aller "plus vite" dans sa réponse pour aider son industrie et maintenir une "concurrence équitable" avec les Etats-Unis face à leur vaste plan de subventions, l'Inflation Reduction Act (IRA).

"Nous devons avoir" une réponse "pour maintenir si je puis dire une concurrence équitable" et "défendre des grands projets, en particulier sur les technologies vertes et les technologies d'avenir en Europe. Ce qui suppose d'aller plus vite, de simplifier nos règles et d'avoir une réponse macroéconomique et un niveau d'aide qui (...) permette de répondre, d'être l'équivalent de ce qu'ont fait les Américains", a-t-il déclaré à son arrivée à Bruxelles pour un sommet européeen.