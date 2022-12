Syrie: 10 employés d'un champ pétrolier tués dans une attaque contre leur convoi (agence officielle)

Dix employés d'un champ pétrolier de l'est de la Syrie ont été tués et deux autres blessés dans une "attaque" contre leur convoi, a rapporté vendredi l'agence de presse officielle Sana.

"Dix travailleurs ont été tués et deux autres blessés dans une attaque terroriste menée contre trois bus transportant les employés du champ de Al-Taym à Deir Ezzor", dans l'est du pays, a indiqué Sana sans plus de précisions sur l'attaque.