Syrie: au moins 31 morts dans des raids de l'armée turque (nouveau bilan ONG)

Les raids turcs dans le nord de la Syrie ont tué au moins 31 personnes, en majorité des combattants kurdes et des soldats syriens, selon un nouveau bilan fourni dimanche par l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

Les frappes aériennes effectuées samedi soir et dimanche avant l'aube par l'armée turque dans les provinces de Raqa et Hassaké (nord-est) et d'Alep (nord), ont coûté la vie à 18 combattants kurdes et membres de forces locales alliées, 12 soldats syriens ainsi qu'à un civil, a indiqué l'OSDH qui dispose d'un vaste réseau de sources en Syrie. Il y a eu 40 blessés.