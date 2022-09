Taxez les profits dans les énergies fossiles pour financer les impacts du réchauffement, plaide Guterres

Le secrétaire général de l'ONU a appelé mardi, à l'ouverture de l'Assemblée générale annuelle, les pays riches à taxer les profits du secteur des énergies fossiles pour les redistribuer aux pays victimes des impacts du changement climatique et aux populations touchées par l'inflation.

"Aujourd'hui, j'appelle toutes les économies développées à taxer les profits exceptionnels des entreprises productrices d'énergies fossiles" et à "rediriger (ces taxes) de deux façons: vers les pays souffrant de pertes et dommages causés par la crise climatique, et aux populations en difficulté face aux prix alimentaires et de l'énergie en hausse", a déclaré Antonio Guterres.