Tchad: "gouvernement d'union nationale" dans les "prochains jours"

Mahamat Idriss Déby Itno a annoncé lundi la formation d'un "gouvernement d'union nationale", dans "les tous prochains jours", lors de son investiture comme "président de transition" au Tchad à l'issue d'un dialogue de réconciliation nationale boycotté par une grande partie de l'opposition politique civile et armée.

Ce dialogue qui s'est achevé samedi à N'Djamena avait prolongé de deux ans la transition vers des élections "libres et démocratiques" et entériné la possibilité pour M. Déby de s'y présenter, 18 mois après qu'il a pris le pouvoir à la tête d'une junte militaire. Le futur gouvernement "s'emploiera corps et âme pour que la volonté du peuple tchadien ne souffre d'aucune entorse", a déclaré Mahamat Déby.