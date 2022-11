Tesla: Elon Musk a cédé pour près de 4 milliards de dollars de titres (officiel)

Elon Musk a cédé pour près de 4 milliards de dollars de titres du constructeur automobile Tesla entre vendredi et mardi, soit un peu plus d'une semaine après le rachat du réseau social Twitter pour 44 milliards de dollars.

Les trois opérations concernent au total plus de 19 millions d'actions, soit un peu plus de 4% du nombre total de titres possédés par M. Musk, et 0,6% du nombre total d'actions en circulation, alors que le patron de Tesla a déjà vendu pour 15,5 milliards de dollars d'action afin de financer en partie le rachat de la plateforme de microblogging dont 27 milliards se fait en numéraire.