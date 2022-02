Tir mortel sur un tournage: la famille de la victime porte plainte contre Alec Baldwin (avocats)

La famille d'une cinéaste tuée par le tir accidentel d'un revolver sur le tournage du western "Rust" a porté plainte mardi contre l'acteur Alec Baldwin, qui manipulait l'arme au moment du drame, ont annoncé ses avocats.

Brian Panish, qui représente l'époux et le fils de la directrice de la photographie Halyna Hutchins, morte le 21 octobre à Santa Fe (Nouveau-Mexique), a notamment mis en cause le "comportement dangereux" d'Alec Baldwin et réclame des dommages et intérêts "substantiels".