Tirs russes: des coupures d'électricité "dans la plupart des régions" d'Ukraine, déplore Zelensky

"La plupart des régions" d'Ukraine sont touchées jeudi soir par des coupures d'électricité après la nouvelle salve de tirs russes qui a visé dans la matinée les infrastructures électriques du pays, a déploré son président Volodymyr Zelensky.

"Ce soir, il y a des coupures de courant dans la plupart des régions d'Ukraine. C'est particulièrement difficile dans la région de Kiev et dans la capitale même, dans la région de Lviv, à Odessa, Kherson et autour, à Vinnytsia et en Transcarpatie", a-t-il déclaré dans son allocution quotidienne sur les réseaux sociaux.