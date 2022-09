Trump salue l'"extraordinaire héritage de paix et de prospérité" qu'Elizabeth II laisse au Royaume-Uni

L'ancien président américain Donald Trump a salué jeudi l'"extraordinaire héritage de paix et de prospérité" que la reine Elizabeth II laisse au Royaume-Uni.

"Son sens du leadership et de la diplomatie ont permis d'établir et de renforcer les alliances avec les Etats-Unis et d'autres pays à travers le monde", a applaudi l'ex-dirigeant sur son réseau, Truth Social.