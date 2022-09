Truss salue la libération de cinq prisonniers britanniques retenus par la Russie

La Première ministre britannique Liz Truss a salué mercredi l'annonce "extrêmement bienvenue" de la libération de cinq Britanniques retenus prisonniers par la Russie.

"Une nouvelle extrêmement bienvenue: cinq ressortissants britanniques détenus par des pro-Russes dans l'est de l'Ukraine ont été rapatriés sains et saufs", a tweeté Liz Truss, remerciant à la fois le président ukrainien et l'Arabie saoudite, qui a facilité ces libérations dans le cadre d'un échange entre Moscou et l'Ukraine.