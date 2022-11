Turquie: au moins un an et trois mois de prison requis contre le maire d'Istanbul (avocat à l'AFP)

La justice a requis vendredi au moins un an et trois mois de prison à l'encontre du maire d'opposition d'Istanbul Ekrem Imamoglu, poursuivi pour "insulte", a annoncé son avocat à l'AFP.

Selon Me Kemal Polat, la justice a demandé une peine allant d'un an et trois mois de prison à quatre ans et un mois de détention contre M. Imamoglu, ce qui pourrait l'écarter de la vie politique pour quatre ans.