Turquie: l'inflation record en décembre à 36,08% sur un an

La hausse des prix à la consommation a atteint 36,08% sur un an en décembre en Turquie, un record depuis 2002 dû à la dégringolade de la livre turque, selon les chiffres officiels publiés lundi.

Cette inflation, plus de sept fois supérieure à l'objectif initial du gouvernement, s'explique par la chute de la livre turque qui a perdu plus de 45% face au dollar sur un an. En novembre, l'inflation avait atteint 21,31% en glissement annuel.