Ukraine: au moins six civils tués dans une frappe russe près de Donetsk (Zelensky)

Au moins six civils ont été tués et cinq autres blessés dans une frappe russe mercredi sur la ville de Kourakhové, à 50 km à l'ouest de Donetsk dans l'est de l'Ukraine, a déploré le président Volodymyr Zelensky.

"Les terroristes ont attaqué la paisible ville de Kourakhové. Un marché, une gare routière, des stations-services et des immeubles d'habitation ont été les cibles de frappes. Au moins six civils ont été tués, cinq ont été blessés", a-t-il annoncé sur les réseaux sociaux, qualifiant d"'inhumaine" l'armée russe.