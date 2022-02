Ukraine: journée de l'unité mercredi, date potentielle d'attaque russe

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a décrété lundi une journée de l'unité pour mercredi, cité par des médias comme date potentielle d'une attaque russe.

"On nous dit que le 16 février sera le jour de l'attaque. Nous allons en faire une journée de l'unité", a déclaré le chef de l'Etat dans une adresse à la nation, appelant les Ukrainiens à accrocher le drapeau national et à afficher les couleurs bleues et jaunes du pays ce jour-là.