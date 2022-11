Ukraine: l'accord céréalier "essentiel pour la sécurité alimentaire mondiale" (Guterres)

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a jugé lundi, avant un sommet du G20, "essentiel pour la sécurité alimentaire mondial" l'accord permettant l'exportation de céréales ukrainiennes, qui expire cette semaine.

"L'initiative en faveur des céréales de la mer Noire et les efforts visant à garantir que les denrées alimentaires et les engrais russes puissent circuler sur les marchés mondiaux, sont essentiels pour la sécurité alimentaire mondiale", a averti M. Guterres lors d'une conférence de presse avant le sommet du G20 sur l'île indonésienne de Bali, appelant à "agir de toute urgence pour éviter la famine et la faim dans un nombre croissant d'endroits dans le monde".