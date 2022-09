Ukraine: le G7 "ne reconnaîtra jamais" les annexions russes

Les pays du forum du G7 "ne reconnaîtront jamais les prétendues annexions" des territoires ukrainiens par la Russie, ont affirmé vendredi leurs ministres des Affaires étrangères dans un communiqué.

"Nous condamnons unanimement et fermement la guerre d'agression de la Russie contre l’Ukraine et la violation continue par la Russie de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’indépendance de l’Ukraine", ont-ils ajouté.