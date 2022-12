Ukraine: les forces russes ont tiré 20 missiles dont 12 ont été abattus (commandant ukrainien)

L'armée russe a visé plusieurs villes ukrainiennes samedi en tirant 20 missiles, notamment depuis des bombardiers, dont 12 ont été abattus par la défense antiaérienne ukrainienne, a indiqué le chef d'état-major ukrainien Valery Zaloujny.

"L'ennemi a lancé plus de 20 missiles de croisière aériens à l'aide de bombardiers stratégiques Tu-95MS depuis la mer Caspienne et depuis des systèmes de missiles terrestres. Les forces et moyens de notre défense antiaérienne ont détruit 12 missiles", a déclaré M. Zaloujny sur Telegram.