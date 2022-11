USA: l'inflation ralentit en octobre, à 7,7% sur un an (indice CPI)

L'inflation a ralenti aux Etats-Unis en octobre, à 7,7% sur un an contre 8,2% en septembre, tombant à son plus bas niveau depuis janvier 2022, signe que les mesures prises par la banque centrale (Fed) pourraient commencer à porter leurs fruits.

Et sur un mois seulement, la hausse des prix à la consommation est restée stable, à +0,4%, comme en septembre, selon l'indice CPI, qui fait référence, publié jeudi par le département du Travail. Le ralentissement est plus fort qu'attendu, puisque les analystes tablaient sur 0,6% sur un mois, et sur 7,9% sur un an, selon le consensus de Market Watch.